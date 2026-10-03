Педагоги из Башкирии признаны лучшими преподавателями музыки в России

Уже пять лет минкультуры России на конкурсной основе вручает сто премий по 500 тысяч рублей лучшим преподавателям детских школ искусств, 25 премий по миллиону рублей лучшим педагогам училищ и 25 премий по миллиону рублей лучшим преподавателям вузов.

В 2026 году в конкурсную комиссию минкультуры России поступило 614 заявок от образовательных организаций из 78 субъектов Российской Федерации. К конкурсу было допущено 514 преподавателей — 78 представителей вузов, 99 соискателей из училищ и 337 кандидатов из детских школ искусств.

Победителями стали 150 представителей из 54 регионов страны.

Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры республики.