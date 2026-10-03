+3 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
3 Октября , 04:28

Педагоги из Башкирии признаны лучшими преподавателями музыки в России

В числе победителей российского конкурса — преподаватели среднего специального музыкального колледжа, заслуженный работник культуры Башкортостана по классу фортепиано Лия Каримова, заслуженный работник культуры Башкортостана Минивалий Сафин, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Педагоги из Башкирии признаны лучшими преподавателями музыки в РоссииПедагоги из Башкирии признаны лучшими преподавателями музыки в России
Педагоги из Башкирии признаны лучшими преподавателями музыки в России

Уже пять лет минкультуры России на конкурсной основе вручает сто премий по 500 тысяч рублей лучшим преподавателям детских школ искусств, 25 премий по миллиону рублей лучшим педагогам училищ и 25 премий по миллиону рублей лучшим преподавателям вузов.

В 2026 году в конкурсную комиссию минкультуры России поступило 614 заявок от образовательных организаций из 78 субъектов Российской Федерации. К конкурсу было допущено 514 преподавателей — 78 представителей вузов, 99 соискателей из училищ и 337 кандидатов из детских школ искусств.

Победителями стали 150 представителей из 54 регионов страны.

Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры республики.

 

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru