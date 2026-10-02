Башгосфилармония откроет джазовый сезон «Осенним джемом»

3 октября на сцену фестиваля выйдет российский артист, саксофонист‑виртуоз Сергей Головня — феноменальный музыкант с огромной джазовой эрудицией, мастерски владеющий всеми возможностями саксофона. Он известен как композитор, аранжировщик и художественный руководитель международных джазовых фестивалей. На «Осеннем джеме» Сергей представит авторскую программу и совместные номера с оркестром Башкирской филармонии, демонстрируя виртуозность, импровизационную свободу и глубокое музыкальное видение.

4 октября слушателей порадует своим выступлением дебютант фестиваля — Дженси, нигерийская певица, автор песен и яркая исполнительница, соединяющая в своей музыке джаз, соул, R&B, африканские традиции и современные ритмы. Её выступление станет двойным праздником: Дженси впервые даст концерт в России! Дженси — это мощный и выразительный вокал, свобода импровизации, эмоциональная подача и энергия настоящего живого концерта, где джаз, соул и африканская энергия соединяются в одно запоминающееся шоу.

Арт‑директор проекта — народный артист Республики Башкортостан Олег Касимов, под руководством которого фестиваль продолжает традицию высокого сценического мастерства и творческих встреч с российскими и зарубежными музыкантами, сказал накануне фестиваля: «Я искренне рад представить публике эту насыщенную и разноцветную программу. Для нас важно создавать платформу, где встречаются разные музыкальные традиции и стили. Приглашение Сергея Головни и дебют Дженси в России делает «Осенний джем» по‑настоящему международным праздником джазовой культуры. Ждём публику на живых концертах, где каждый найдёт что‑то своё», — подчеркнул маэстро Касимов.

Афиша предоставлена пресс-службой Башкирской государственной филармонии.