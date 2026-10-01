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Культура
1 Октября , 15:09

В Уфе прошла встреча с автором музыки к мультфильму «Северные амуры»

Госоркестр Башкирии исполнил музыку из анимационной ленты «Северные амуры».

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В Уфе прошла встреча с автором музыки к мультфильму «Северные амуры»В Уфе прошла встреча с автором музыки к мультфильму «Северные амуры»
В Уфе прошла встреча с автором музыки к мультфильму «Северные амуры»

Мероприятие состоялось сегодня, 1 октября, и было приурочено к Международному дню музыки, сообщает пресс-служба Госоркестра. Коллектив был представлен в камерном составе, исполнив музыку из популярного мультфильма производства киностудии «Башкортостан».

Автор музыкального полотна — композитор Вероника Муртазина — выступила в роли ведущей концерт и отвечала на вопросы зрителей.

Концерт объединил на одной сцене визуальный мультипликационный ряд и живое исполнение музыки к основным темам картины, а композитор охотно поделилась со слушателями интересными фактами об истории этого проекта, рассказала, как рождалась музыка для кино, и познакомила зал с инструментами и исполнителями. Вероника Муртазина отмечает, что проект гармонично сочетает художественное впечатление с воспитательным компонентом: в музыкальных фрагментах, как и в самом мультфильме, раскрываются ценности взаимовыручки, уважение к традициям, патриотизм и ответственность перед близкими и родной историей.

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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