+13 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
1 Октября , 10:00

В Уфе прошел гала-концерт фестиваля творчества старшего поколения

Республиканский фестиваль творчества старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» в 15-й раз собрал участников накануне Дня пожилых людей в Уфе.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Уфе прошел гала-концерт фестиваля творчества старшего поколенияВ Уфе прошел гала-концерт фестиваля творчества старшего поколения
В Уфе прошел гала-концерт фестиваля творчества старшего поколения

Фестиваль объединяет самодеятельных вокалистов, танцоров, музыкантов, чтецов и участников фольклорных коллективов старшего возраста. Гала-концерту предшествовали районные и городские смотры исполнителей со всей республики.

— Сегодня на сцене тесно переплелись современный вокал и старинный фольклор, башкирские народные танцы, курай и гармонь, красивые художественные номера. В фойе представлена выставка декоративно-прикладного творчества: войлок, вязание, резьба по дереву. И все это создали своими руками, организовали и воплотили в жизнь таланты и умельцы старшего поколения. Вы пример для подрастающей молодежи. У нас есть чему у вас поучиться: умению радоваться жизни и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. И, как говорит глава республики, долго, достойно и дома — так должны жить люди в Башкортостане. Именно эта философия заложена в программу «Башкирское долголетие». Ну и конечно, песня она всегда любить и жить помогает, — отметил министр спорта республики Руслан Хабибов, приветствуя участников юбилейного гала-концерта.

Концертная программа была посвящена Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Башкортостане. Зрителям представили свои творческие номера семейные ансамбли на башкирском, русском, татарском, марийском и чувашском языках. Гостем концертной программы стал народный ансамбль русской песни «Веретёнце» из Иркутской области.

Гран-при фестиваля удостоились три коллектива: народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар» Миякинского района, фольклорный ансамбль Учалинского района «Эхирэттэр», хореографический ансамбль ветеранов Абзелиловского района. В номинация «За творческое долголетие» диплом получила 86-летняя участница фестиваля Лариса Матвеева из Уфы.

Завершился концерт песней «Я люблю тебя, жизнь!» в исполнении заслуженного артиста Республики Башкортостан Рима Рахимова вместе с творческими коллективами.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru