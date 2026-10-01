В Уфе прошел гала-концерт фестиваля творчества старшего поколения

Фестиваль объединяет самодеятельных вокалистов, танцоров, музыкантов, чтецов и участников фольклорных коллективов старшего возраста. Гала-концерту предшествовали районные и городские смотры исполнителей со всей республики.

— Сегодня на сцене тесно переплелись современный вокал и старинный фольклор, башкирские народные танцы, курай и гармонь, красивые художественные номера. В фойе представлена выставка декоративно-прикладного творчества: войлок, вязание, резьба по дереву. И все это создали своими руками, организовали и воплотили в жизнь таланты и умельцы старшего поколения. Вы пример для подрастающей молодежи. У нас есть чему у вас поучиться: умению радоваться жизни и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. И, как говорит глава республики, долго, достойно и дома — так должны жить люди в Башкортостане. Именно эта философия заложена в программу «Башкирское долголетие». Ну и конечно, песня она всегда любить и жить помогает, — отметил министр спорта республики Руслан Хабибов, приветствуя участников юбилейного гала-концерта.

Концертная программа была посвящена Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в Башкортостане. Зрителям представили свои творческие номера семейные ансамбли на башкирском, русском, татарском, марийском и чувашском языках. Гостем концертной программы стал народный ансамбль русской песни «Веретёнце» из Иркутской области.

Гран-при фестиваля удостоились три коллектива: народный чувашский фольклорный ансамбль «Сувар» Миякинского района, фольклорный ансамбль Учалинского района «Эхирэттэр», хореографический ансамбль ветеранов Абзелиловского района. В номинация «За творческое долголетие» диплом получила 86-летняя участница фестиваля Лариса Матвеева из Уфы.

Завершился концерт песней «Я люблю тебя, жизнь!» в исполнении заслуженного артиста Республики Башкортостан Рима Рахимова вместе с творческими коллективами.

Фото: сайт правительства РБ