Писательница из Уфы стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»

Подведены итоги международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» за 2026 год. В числе лауреатов — писательница Уфы Светлана Панасенко. Светлана Алексеевна удостоена диплома в номинации «Детская литература» — за сборник рассказов «Папа прилетел», сообщили в оргкомитете мероприятия. Это уже вторая победа Светланы Панасенко на конкурсе. В 2022 году ей был присужден диплом в номинации «Экология» за книгу «Целебная азбука».

Как отметила секретарь конкурса Яна Гриневич, текущий год стал рекордным по числу присланных произведений — свои работы прислали более 30 тысяч авторов из 92 стран.

«Наша задача помогать истинным талантам Отечества, — говорит Гриневич в письме, адресованном Светлане Панасенко. — Звание лауреата — верный надежный помощник вам: как в издании собственных книг, так и в повышении личной самооценки. Мы гордимся вами и особенно тем, что живем с вами в одно время, и являемся вашими современниками!»

Коллектив газеты «Республика Башкортостан» поздравляет Светлану Алексеевну с победой!

Фото: личный архив С. ПАНАСЕНКО.