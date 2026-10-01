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Культура
1 Октября , 14:32

Писательница из Уфы стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»

Светлана Панасенко стала обладателем диплома в номинации «Детская литература».

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Писательница из Уфы стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»Писательница из Уфы стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»
Писательница из Уфы стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»

Подведены итоги международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» за 2026 год. В числе лауреатов — писательница Уфы Светлана Панасенко. Светлана Алексеевна удостоена диплома в номинации «Детская литература» — за сборник рассказов «Папа прилетел», сообщили в оргкомитете мероприятия. Это уже вторая победа Светланы Панасенко на конкурсе. В 2022 году ей был присужден диплом в номинации «Экология» за книгу «Целебная азбука».

Как отметила секретарь конкурса Яна Гриневич, текущий год стал рекордным по числу присланных произведений — свои работы прислали более 30 тысяч авторов из 92 стран.

«Наша задача помогать истинным талантам Отечества, — говорит Гриневич в письме, адресованном Светлане Панасенко. — Звание лауреата — верный надежный помощник вам: как в издании собственных книг, так и в повышении личной самооценки. Мы гордимся вами и особенно тем, что живем с вами в одно время, и являемся вашими современниками!»

Коллектив газеты «Республика Башкортостан» поздравляет Светлану Алексеевну с победой!

Фото: личный архив С. ПАНАСЕНКО.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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