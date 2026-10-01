Башкирская филармония откроет сезон программой «Мир мечты и звука»

1 октября в Органном зале прозвучат полюбившиеся слушателем композиции — от классики до современности, а для киноманов оркестр исполнит известные лирические мелодии из популярных отечественных и зарубежных фильмов.

Особый шарм происходящему придадут видеопроекции, которые визуально дополнят музыкальное повествование, а также живое общение со зрителем, сообщает пресс-служба Башкирской филармонии.

«Мы рады открыть новый сезон в такой особенный день — 1 октября — и пригласить слушателей на концерт, который сочетает в себе уважение к традициям и приверженность современным формам. Наша цель: подарить публике теплую, вдохновляющую вечернюю музыку, в которой каждый найдёт своё откровение», — говорит Олег Касимов, художественный руководитель и главный дирижёр Камерного оркестра Башкирской филармонии.

Концерт рассчитан на массовую аудиторию (6+) — ценителей классики, поклонников авторских программ и всех, кто любит музыку как язык эмоций и мечтаний.

Афиша предоставлена пресс-службой Башкирской государственной филармонии.