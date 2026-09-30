В Уфе в День Республики прозвучат мировые хиты в сиянии свечей

«Мировые хиты при свечах» — масштабный музыкальный вечер в сиянии 3 тысяч свечей, с живым оркестром.

В программу вошли произведения, которые стали культурным кодом поколений, звучали в самые важные моменты жизни людей. Прозвучат произведения современной неоклассики, киномузыка и композиции культовых рок- и поп-исполнителей. Среди них: музыка Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера, композиции из фильмов «Амели» и «Гладиатор», тема из сериала «Игра престолов», а также произведения Nirvana, Linkin Park, Queen и Adele.

— Всегда интересно наблюдать, как время проверяет музыку. Одни песни исчезают через сезон, а другие спустя тридцать, сорок или пятьдесят лет по-прежнему собирают полные залы. У великой музыки вообще нет возраста. Именно из такой музыки и родилась эта программа. Когда Queen, Nirvana, Linkin Park начинают звучать вместе с живым оркестром, понимаешь, что у настоящих произведений есть редкое свойство — они никогда не становятся прошлым. Просто в какой-то момент они становятся частью жизни следующего поколения, — говорит генеральный продюсер проекта Артём Миронов.

Изюминкой вечера станет башкирский национальный танец, подготовленный специально для уфимского концерта ко Дню Республики.

Фото предоставлено организаторами проекта.