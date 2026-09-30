В Уфе отметят День курая

10 октября в Башкирии будет отмечаться День курая. В честь этой даты в Уфе пройдет ряд мероприятий, сообщает региональный минкульт. Их организуют Республиканский центр народного творчества и Союз кураистов республики.

7 октября в культурном центре «Атайсал» состоится межрегиональная научно-практическая конференция, которая также приурочена к 135-летию со дня рождения выдающегося кураиста Юмабая Исянбаева. В программе — тематические выставки, мастер-классы и вручение удостоверений новым членам Союза кураистов РБ.

6 октября на базе детских школ искусств состоится серия мастер-классов по игре на башкирских народных музыкальных инструментах. Занятия войдут в программу Межрегиональной научно-практической конференции.

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