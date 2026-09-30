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Культура
30 Сентября , 09:17

В Башкирии завершают съёмки фильма о Салавате Юлаеве

Готовится к выходу новый документальный фильм о Салавате Юлаеве.

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В Башкирии завершают съёмки фильма о Салавате ЮлаевеВ Башкирии завершают съёмки фильма о Салавате Юлаеве
В Башкирии завершают съёмки фильма о Салавате Юлаеве

Сегодня, 30 сентября, в Башкирии заканчиваются съемки нового документального фильма о Салавате Юлаеве, сообщает Агентство печати РБ. Накануне съемочная группа работала у Мемориального музейного комплекса Салавата Юлаева в Малоязе и Нацмузее республики. В частности, были запечатлены выступления музыкантов и юного местного жителя, читающего стихи.

Как отмечается в пресс-релизе, команда стремится сохранить и передать будущим поколениям живое звучание поэтического слова народов России. Особенно фильм актуален в Год единства народов России.

Новая картина станет частью проекта «Звучащее слово. Второй сезон. Свеча должна гореть» для телеканала «Культура».

Фото предоставлено Агентством печати и СМИ РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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