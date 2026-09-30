Радий Хабиров сходил в кино

Предпремьерный показ состоялся 29 сентября в кинотеатре «Родина», сообщает пресс-служба руководителя региона. Новый сезон телепрограммы посвящен Южноуральской тропе. На телеэкраны первая серия выйдет в эфир ко Дню Республики.

Своими впечатлениями от просмотра Радий Хабиров поделился в соцсетях.

«Спасибо ребятам за добрые эмоции и за то, что в каждом выпуске они снова и снова влюбляют зрителей в нашу республику», — написал глава Башкирии.

Как отметил Хабиров, туризм является большой частью экономики республики, и нужно как можно больше рассказывать о культурном и природном богатстве региона жителям Башкирии и других регионов.

«Авторы «Башкирских каникул» — наши помощники в этом большом деле», — подытожил глава РБ.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.