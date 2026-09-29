В Уфе открылась выставка картин Нестерова из собрания Русского музея

В Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова торжественно открыли выставку «Михаил Нестеров. Святая Русь», сообщает минкульт РБ. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Семья» и приурочено к 165-летию художника, которое будет отмечаться в 2027 году.

В экспозиции представлено 26 картин живописца, основателя художественного музея в Уфе Михаила Васильевича Нестерова из собрания Государственного Русского музея, а также его работы из коллекции уфимского музея. В числе полотен такие центральные работы, как «Пустынник», «Святой Дмитрий-царевич убиенный», портреты академика И. П. Павлова и философа И. А. Ильина, «Река Уфимка», «Остров Капри». Смысловой доминантой выставки стало крупноформатное всемирно известное полотно «Святая Русь», которое в Уфе экспонируется впервые.

«Открытие выставки — выдающееся событие, которое мы ждали практически целый год, — прокомментировала куратор экспозиции, заместитель директора Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова Светлана Игнатенко. — И, наконец, сейчас она открывается в Уфе — в день святого праведного Симеона Верхотурского. Наш музей с 1954 года носит имя Михаила Васильевича Нестерова. Мы — старейший художественный музей на Урале: 5 января 2027 года музею исполнится 107 лет. Одна из крупнейших коллекций Нестерова хранится у нас — 109 экспонатов, которые стали результатом многолетней сердечной, творческой, душевной и просто человеческой дружбы с членами семьи художника».

Выставка продлится до 6 декабря.

Фото: минкульт РБ.