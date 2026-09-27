Радий Хабиров рассказал о воскресном вечере с Мефистофелем

«Ну и воскресный вечер с Мефистофелем)... Наш великий и талантливейший Аскар Абдразаков в главной роли на премьере «Мефистофеля» в Большом театре!», - подписал фото в соцсетях Радий Хабиров.

Глава республики также дополнил: «А еще в постановке в главной роли – лучший бас мира Ильдар Абдразаков! Которому, кстати, вчера исполнилось 50! С юбилеем, Ильдар! А нашим несравненным братьям – слова любви и благодарности за творчество от миллионов башкортостанцев! Дерзайте и творите, дорогие Абдразаковы!»

Фото: соцсети Радия Хабирова.