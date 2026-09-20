Уфимский государственный татарский театр «Нур» открыл 35-й юбилейный сезон

30 сентября и 1 октября состоится первая премьера сезона — главный режиссёр театра Азат Зиганшин представит мелодраму «Счастье, которого нет» по произведению Туфана Миннулина «Ай булмаса, йолдыз бар».

2 октября состоится презентация документального фильма о театре «Нур». Съёмки проходили в ноябре прошлого года: киногруппа «Первого документального кинотоварищества» работала в Уфе, чтобы воссоздать исторические события, связанные с созданием театральной труппы. В фильме, в частности, отражен приезд Сахибжамал Гиззатуллиной‑Волжской в Уфу в 1912 году. Целью визита было создание татарской труппы «Нур».

6-9 октября Уфимский государственный татарский театр «Нур» отправится на гастроли в город Альметьевск. Показы пройдут на сцене Альметьевского татарского государственного драматического театра. Зрители братского региона смогут увидеть лучшие постановки коллектива и по достоинству оценить мастерство артистов театра «Нур».

Напомним, прошедший творческий сезон стал для театра «Нур» по‑настоящему историческим: коллектив был удостоен престижной национальной премии «Золотая маска» в номинации «Драматический театр. Большая форма» за спектакль «Гора» Ильдара Юзеева в постановке Айдара Заббарова.

Фото: Гульназ ДАНИЛОВА.