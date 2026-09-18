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Культура
18 Сентября , 09:48

В Уфе открылся детский культурный центр «Аргымак»

В столице Башкирии на базе Центра детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди начал работу детский культурно-просветительский центр «Аргымак».

В Уфе открылся детский культурный центр «Аргымак»В Уфе открылся детский культурный центр «Аргымак»
В Уфе открылся детский культурный центр «Аргымак»

Он стал одним из восьми таких центров, созданных в рамках нацпроекта «Семья» на базе библиотек и культурно-досуговых учреждений. Старт их работе в режиме видеосвязи дал глава республики Радий Хабиров. Новые пространства появились в Уфе, Октябрьском, Сибае, Мишкинском, Ишимбайском и Уфимском районах.

«Ребят здесь ждет увлекательное путешествие. Это будет не просто библиотека, а современное пространство, где традиции встречаются с технологиями. Мы хотим, чтобы эффект был такой: "Вау!", чтобы дети пришли и поняли: у нас библиотека такая современная», — рассказала заведующая центром Людмила Кунаккужина.

По ее словам, название «Аргымак» отсылает к образу стремительного и благородного коня и символизирует уверенное движение ребенка вперед, открытие мира знаний.

В центре оборудованы уютные зоны для чтения, игр и знакомства с тематическими полками: «Золотая классика», произведения современных детских писателей, патриотическая литература. К Году дружбы народов подготовлена выставка сказок народов мира. Для самых маленьких предусмотрены книжки-игрушки с крупным текстом и красивыми иллюстрациями.

Юным читателям доступны интерактивные панели и VR-шлемы для виртуальных путешествий. Работают мультстудия и песочный стол, где дети могут создавать собственную анимацию. В планах — любительский кружок по созданию мультфильмов и патриотические клубные объединения.

Кроме того, в «Аргымаке» есть пространство для творчества и мастер-классов, краеведческий блок с литературой на башкирском и русском языках. Автоматизированные рабочие места позволяют детям пользоваться электронной библиотекой в онлайн-режиме. Особое внимание уделено созданию инклюзивной и комфортной среды: предусмотрены тактильная навигация, книги шрифтом Брайля и специальное рабочее место для ребенка с особенностями здоровья.

Фото: Национальная библиотека им. А.-З. Валиди.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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