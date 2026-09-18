В Башкирии более 150 заявок направлено для участия в проекте «Акбузат 2.0»

Это комплексная бесплатная образовательная программа в формате конкурсного отбора для молодых и начинающих кинематографистов в возрасте от 14 до 35 лет. Киношкола продолжает успешную модель «Сценарной лаборатории Акбузат» — победителя конкурса грантов Главы Башкортостана 2024 года.

— Это важный элемент системы комплексной поддержки и развития креативных индустрий, реализуемой по инициативе главы республики Радия Хабирова, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — К слову, прямо сейчас идет прием заявок на соискание главной республиканской награды в сфере креативных индустрий — премии «Создатели». Мы выстраиваем вертикаль успеха для молодых авторов, чтобы каждый талантливый человек знал, что в Башкортостане есть площадки, есть ресурсы и возможности для реализации самых смелых творческих амбиций.

Изначально предполагалось, что любой заинтересованный житель республики сможет отправить свою идею короткого метра, полнометражного фильма или сериала, а лучшие заявки будут доработаны во время обучения и презентованы экспертному жюри из ведущих продюсеров и редакторов страны. Но в этом году свои работы отправили претенденты не только из России, но и Франции, ОАЭ, Турции, Казахстана и Узбекистана.

Среди идей: триллер на фоне красот Башкортостана, комедия о медовой индустрии будущего и семейная фантастика о неожиданном питомце из космоса. Несколько проектов заявлены под AI-производство и мультипликацию. На данный момент прием заявок завершен, и после подведения итогов организаторы объявят результаты отборочного конкурса.

Слушателей киношколы ждут лекции по основам драматургии, разработке персонажей, диалогам, жанрам, практические занятия и финальный офлайн-питчинг в Уфе с презентацией проектов перед экспертным жюри ведущих продюсеров и редакторов страны.

Фото: пресс-служба правительства РБ.