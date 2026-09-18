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Культура
18 Сентября , 14:24

Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом

Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина под управлением Алсу Хасбиуллиной сегодня, 19 сентября, находясь на гастролях в городе Учалы, выполнила свой гражданский долг — проголосовала на выборах.

Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составомХоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом
Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом

Коллектив полным составом принял участие в голосовании на избирательном участке № 3141, организованном на базе Башкирского лицея № 1 имени Сабира Зиганшина. Для обеспечения возможности участия в выборах коллектив заранее позаботился об открепительных талонах.

После завершения процедуры голосования капелла в знак уважения к родной республике и стране исполнила Государственные гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Башкирской филармонии.

«Для нас, как для коллектива, важны не только концертные площадки, но и гражданская ответственность», — заявила художественный руководитель и главный дирижёр Государственной капеллы, заслуженный деятель искусств Башкортостана, профессор Алсу Хасбиуллина. — «Даже находясь на гастролях, мы стремимся участвовать в жизни республики, страны и поддерживать те ценности, которые объединяют людей. Благодарю сотрудников лицея №1 и сотрудников участковой комиссии за тёплый приём и профессиональную организацию работы участка».

Фото: Рим АКБАШЕВ.

Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом
Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом
Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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