Хоровая капелла Республики Башкортостан проголосовала на выборах полным составом

Коллектив полным составом принял участие в голосовании на избирательном участке № 3141, организованном на базе Башкирского лицея № 1 имени Сабира Зиганшина. Для обеспечения возможности участия в выборах коллектив заранее позаботился об открепительных талонах.

После завершения процедуры голосования капелла в знак уважения к родной республике и стране исполнила Государственные гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Башкирской филармонии.

«Для нас, как для коллектива, важны не только концертные площадки, но и гражданская ответственность», — заявила художественный руководитель и главный дирижёр Государственной капеллы, заслуженный деятель искусств Башкортостана, профессор Алсу Хасбиуллина. — «Даже находясь на гастролях, мы стремимся участвовать в жизни республики, страны и поддерживать те ценности, которые объединяют людей. Благодарю сотрудников лицея №1 и сотрудников участковой комиссии за тёплый приём и профессиональную организацию работы участка».

Фото: Рим АКБАШЕВ.