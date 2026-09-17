Молодёжный совет из Башкирии наградили на Международном фестивале молодежи

Благодарственные письма получили молодежные советы подведомственных минкультуры России учреждений и региональных органов исполнительной власти в сфере культуры за вклад в развитие молодежных инициатив, реализацию культурных проектов, вовлечение молодежи в культурную жизнь страны.

Сергей Новиков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам отметил:

— Особенно символично, что сегодня мы отмечаем ваш вклад в развитие культуры на площадке Международного фестиваля молодежи. Это значит, что ваши инициативы и профессиональная работа востребованы не только внутри региона, но и получают высокую оценку на международном уровне. За каждым из вас — конкретные проекты, смелые идеи и ответственность за будущее российской культуры.

На фестивале были отмечены 10 молодежных советов страны, в том числе молодежный совет при министерстве культуры Республики Башкортостан.

Сегодня сообщество «Молодежь в культуре» объединяет более 4000 молодых людей со всей страны. В него входят 89 молодежных советов региональных органов исполнительной власти в сфере культуры, 78 молодежных советов подведомственных минкультуры России учреждений и 55 студенческих советов образовательных организаций ведомства.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.