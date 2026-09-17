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Культура
17 Сентября , 05:22

Молодёжный совет из Башкирии наградили на Международном фестивале молодежи

В рамках Международного фестиваля молодежи в Москве министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила активных представителей сообщества «Молодежь в культуре», сообщает минкультуры РБ.

Молодёжный совет из Башкирии наградили на Международном фестивале молодежиМолодёжный совет из Башкирии наградили на Международном фестивале молодежи
Молодёжный совет из Башкирии наградили на Международном фестивале молодежи

Благодарственные письма получили молодежные советы подведомственных минкультуры России учреждений и региональных органов исполнительной власти в сфере культуры за вклад в развитие молодежных инициатив, реализацию культурных проектов, вовлечение молодежи в культурную жизнь страны.

Сергей Новиков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам отметил:

— Особенно символично, что сегодня мы отмечаем ваш вклад в развитие культуры на площадке Международного фестиваля молодежи. Это значит, что ваши инициативы и профессиональная работа востребованы не только внутри региона, но и получают высокую оценку на международном уровне. За каждым из вас  —  конкретные проекты, смелые идеи и ответственность за будущее российской культуры.

На фестивале были отмечены 10 молодежных советов страны, в том числе молодежный совет при министерстве культуры Республики Башкортостан.

Сегодня сообщество «Молодежь в культуре» объединяет более 4000 молодых людей со всей страны. В него входят 89 молодежных советов региональных органов исполнительной власти в сфере культуры, 78 молодежных советов подведомственных минкультуры России учреждений и 55 студенческих советов образовательных организаций ведомства.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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