В правительстве Башкирии обсудили сохранение объектов культурного наследия

Премьер-министр отметил, что республика богата объектами культурного наследия и важно надёжно оберегать и сохранять их уникальную историко‑культурную ценность.

— На территории республики расположено свыше 5700 объектов культурного наследия. В 2024 году президентом России дано поручение привести к 2030 году в удовлетворительное состояние не менее тысячи таких объектов. А с этого года эффективность вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот включена в субиндексы Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этой связи необходимо выйти на системную и планомерную работу по сохранению, популяризации и государственной охране культурного наследия, увязав эти усилия с инвестиционными и социальными приоритетами развития республики, — отметил Андрей Назаров.

Об основных результатах работы и планах доложил начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин. В этом году Башкультнаследием утверждено 4 акта приёмки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, а на основании 9 разрешений ведется активная работа по восстановлению памятников. Среди успешно реализованных проектов: реставрация «Школы Земской» в Уфе и «Дома Патрикеева» в Стерлитамаке, где проведён комплекс работ, позволивший вернуть памятникам их первоначальный облик. В 2026 году стартовали новые реставрационные проекты: в Стерлитамаке специалисты работают на объекте «Дом мещанина Пояркина», уделяя особое внимание сохранению аутентичных деталей, а в Уфе продолжаются работы на «Доме Демидова», где идёт очистка фасадов, восстановление декоративных элементов и замена сгнивших деревянных конструкций.

Отдельного внимания заслуживает проект на территории памятника «Усадьба Топорниных» в селе Кушнаренково: в 2025 году он стал победителем конкурса по созданию комфортной городской среды. Сегодня там организовано благоустройство территории и начинается реставрация фонтана. Важной частью работы остаётся восстановление «Дома СофроновойЯнчевской» в Уфе.

Отдельное направление — сохранение памятников, используемых как многоквартирные дома: ремонтнореставрационные мероприятия проводятся совместно с Региональным оператором, что позволяет одновременно решать жилищные вопросы и беречь историческую среду. В текущем году работы идут в границах территории достопримечательного места «Градостроительная планировка города Черниковск», а также в Белорецке. В Уфе запланированы работы на 7 памятниках, расположенных на улицах Ленина, Достоевского, Чернышевского, Коммунистической и Мустая Карима.

Государственный контроль остаётся ключевым инструментом охраны памятников. В 2026 году Башкультнаследием проведено 7 контрольно (надзорных) мероприятий и реализовано 7 мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. По выявленным нарушениям законодательства составлены протоколы об административных правонарушениях; дела рассмотрены районными судами Уфы, назначены штрафы на общую сумму 640 тысяч рублей.

Руководитель Башкультнаследия также добавил, что центральным проектом остаётся сохранение памятника Салавату Юлаеву: восстановительные процессы сосредоточены в реставрационном цехе, а на площадке памятника ведутся земляные работы, усиление грунтов и работы по монолитной части фундамента.

Ведётся археологическое наблюдение за федеральным памятником «Уфимское IV городище». Значимые результаты достигнуты и в сфере археологического наследия: в текущем году утверждены границы достопримечательного места «Ирендыкская земля», где обнаружено захоронение древнего воина возрастом около 2500 лет с сарматскими артефактами.

В селе Нагаево найдены уникальные предметы, относящиеся к периоду ранних сарматов.

Не остаётся без внимания и промышленное наследие республики. В июле в рамках Фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» после масштабного обновления открылся парк «Верхотор – театр времён», обустроенный на территории бывшего медеплавильного завода. Этот объект стал логическим продолжением обновлённой территории вокруг медеплавильного завода в селе Воскресенское. - Сохранение объектов культурного наследия требует системного подхода, научного обоснования решений и строгого контроля. Благодаря такой работе возвращаются к жизни памятники, исторические объекты превращаются в современные общественные пространства, а археологическое наследие открывает нам новые страницы истории, — отметил Салават Кулбахтин.

Фото: ВКонтакте Андрея Назарова.