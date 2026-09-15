В Башкирию на открытый пленэр приедут художники из разных регионов России

Проект направлен на развитие межрегионального культурного обмена, популяризацию природных достопримечательностей Башкортостана, создание коллекции произведений для итоговой выставки.

Инициатором проекта выступил меценат Рафаэль Мифтахов при поддержке администрации города Стерлитамака, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова. Проект получил поддержку Фонда грантов главы Республики Башкортостан.

Участниками станут известные художники: Евгений Гололобов (Пенза), Ирина Рыбакова (Кострома), Дмитрий Кузнецов (Углич), Дмитрий Сысоев (Пенза), Алексей Черный (Набережные Челны), Андрей Шамаев (Ярославль), Ильдар Акжигитов (Пенза), Максим Михаленя (Кострома), Михаил Ефремов (Кострома), Владимир Пентюх (Пенза), Анатолий Новгородов (Вологда), Атилла Галиуллин (Салават), Ралиф Ахметшин (Уфа), Наталья Непьянова (Пенза).

Пленер пройдет в живописных локациях: Стерлитамакие шиханы (Торатау, Юрактау, Куш-тау), Природный парк Янгантау (д. Тикеево, пещеры Идрисовская и Лаклинская, Айские притесы), Белорецкий район (гора Арвякрязь и горный хребет Крака) и город Стерлитамак.

Открытие выставки работ участников пленэра планируется 2 октября в Стерлитамакской картинной галерее Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова.

Фото предоставлено организаторами проекта.