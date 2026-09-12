В Уфе состоялся фестиваль «Славяне XXI века»

Здесь были развернуты пять тематических подворий и масштабная выставка-ярмарка народных промыслов. Гости могли не только посмотреть на шедевры ручной работы, но и попробовать ремесло своими руками, узнать его историю.

Русское подворье представили историко-культурные центры «Красный Яр» Уфимского района и «Никольский храм» Краснокамского района. Мастера представили удивительной красоты сарафаны, рассказали, как в старину ткали полотно и плели обереги. А также подготовили фотозону: русскую избу с печью, самоваром и русской утварью.

«Представители Детской школы искусств расписывали доски и матрешек. Кроме того, мы представили славянские куклы-обереги. И провели мастер-класс: многие посетители нашего подворья захотели своими руками изготовить себе такой оберег. Также на фестиваль приехали мастерицы хохломской росписи и рисования по номерам», — рассказала методист историко-культурного центра «Никольский храм» Анастасия Гиниатуллина.

Белорусский историко-культурный центр Иглинского района продемонстрировал на своем подворье традиционный быт белорусов. Здесь были представлены белый лен, красная вышивка, драники, цимбалы. Можно было узнать о купальских традициях, сплести соломенных кукол на счастье и обереги из ниток.

«Мы привезли несколько предметов, которые передали в дар музею жители района: маслобойки, утюги. У нас в музее очень богатая экспозиция, есть даже белорусская хата. Школьники и туристы часто посещают музей и наши мастер-классы», — поделилась новостями заведующая Балтеевским многофункциональным клубом Иглинского района села Балтика Людмила Пластеева.

Казачье подворье было организовано управлениями культуры города Октябрьского и Уфимского района. Специалисты привезли черкески, шашки, казачьи песни, рассказали о защите границ. Болгарское подворье представило региональное общество «Дружба народов Башкортостан – Болгария» яркими сукманами, мартеницами на счастье и энергичными танцами. Украинское — подготовило управление культуры Стерлитамакского района. Их подворье украшали вышиванки, венки, петриковская роспись и народные костюмы.

Также на площади работала выставка Уфимской Епархии, где были представлены духовная литература, церковная утварь и колокольная звонница. Каждый мог попробовать себя в роли звонаря.

Отдельное внимание организаторы фестиваля уделили зоне гуманитарной помощи участникам СВО. Здесь можно было познакомиться с представителями штаба волонтеров «Надежда», «МаскСети «ЩитУфа» и АНО «Товарищи». Волонтеры плели маскировочные сети, и каждый мог вплести ленту с пожеланием бойцам.

Ярмарка ремесел объединила со всей республики мастеров, ремесленников, экспертов. И талантливую молодежь. Например, студенты Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна продемонстрировали традиционные славянские кокошники, выполненные по историческим эскизам, и современные декоративные силиконовые цветы. Фестиваль наглядно продемонстрировал преемственность поколений, где секреты древних славянских мастеров сохраняются профессионалами и находят новое воплощение в современных работах.

В завершение мероприятия каждый из гостей унес с собой сувенир, рецепт, фото на память, а также получил интересную информацию и небольшой навык рукоделия. И массу позитивных впечатлений.

Фото: Владимир СТАХАНОВ.