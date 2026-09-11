В Уфе состоится фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века»

Форум получил высокий статус и станет ключевым мероприятием республики в рамках Года единства народов России.

С 14 часов на площади начнет свою работу масштабная интерактивная программа. В зоне национальных подворий историко-культурные и национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ представят русское, казачье, белорусское, украинское и болгарское подворья. Рядом расположится выставка духовной литературы и предметов церковной утвари от Уфимской Епархии.

Изюминкой форума станет прибытие колокольной звонницы, над площадью прозвучит величественный колокольный звон.

Для юных посетителей организуют пространство детского и семейного отдыха с традиционными славянскими играми и состязаниями, казаки обучат всех желающих основам фланкировки шашкой.

На торговых площадках развернется большая ярмарка народных промыслов, на которой можно приобрести изделия ручной работы из дерева и камня, игрушки, обереги и многое другое.

В мастеровых зонах ремесленники проведут мастер-классы, расскажут о народных традициях и научат тонкостям изготовления традиционных кукол-оберегов из лоскутов ткани, лент и природных материалов, а также обучат основам славянских узоров.

Основная программа фестиваля пройдет с 17 до 20 часов. В это время на главной сценической площадке зрителей ждет большая концертная программа, в которой примут участие ведущие славянские творческие коллективы Уфы и Республики Башкортостан, а также вокальная группа «Грымата» народного ансамбля «Игрицы» из города Оренбург.

Масштабная патриотическая композиция «Единство народов», традиционный русский хоровод позволят участникам ощутить духовное родство, общность ценностей и единство нравственных ориентиров. Творческую программу дополнят тематические блоки «Бравые казаки» и «Краса – девичья коса».

Важной частью основной программы станет блок «День национального костюма», в рамках которого состоится грандиозное дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий. Свои уникальные коллекции представят общественная организация «Етекыз», модельное агентство Lunamodels, театр моды «Класс», дизайн-театр «Новое поколение» Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, студенческая дизайн-студия «Глория» Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна и театр моды Уфимского колледжа ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова.

Параллельно на площади развернется патриотический блок «СВОих не бросаем», где волонтерские организации «МаскСети «ЩитУфа», «Надежный тыл Башкортостана» и волонтёрское объединение «ЗОВ» установят специальные станины для плетения маскировочных сетей. Ведущие мероприятия познакомят зрителей с деятельностью волонтеров и расскажут о работе АНО «Товарищи», координирующей помощь фронту и семьям военнослужащих. В конце вечера все волонтерские движения прямо на площадке соединят сплетенные за день сети в единое полотно и сделают общую памятную фотографию.

Организаторами масштабного события выступают Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, РОО «Собор русских Башкортостана», администрация городского округа город Уфа и ГКЗ «Башкортостан».

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов РБ.