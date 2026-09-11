В Башкирии отмечают День национального костюма

С 2020 года праздник отмечают дважды в год, в каждую вторую пятницу сентября и третью пятницу апреля, по инициативе Радия Хабирова.

На странице ВКонтакте администрации главы РБ сегодня появилось видео башкирского танца в великолепных национальных костюмах, исполненного студией GuzalDance на фоне шихана Торатау.

— В этом видео — ритм башкирского танца, колорит национальных костюмов и величие шихана. Для геопарка «Торатау» сохранение традиций — важная миссия: природное и культурное наследие неразрывны, — отмечают авторы поста.

Фото: скриншот видео.