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Культура
11 Сентября , 06:55

В Башкирии отмечают День национального костюма

Сегодня в Башкортостане отмечают День национального костюма.

В Башкирии отмечают День национального костюмаВ Башкирии отмечают День национального костюма
В Башкирии отмечают День национального костюма

С 2020 года праздник отмечают дважды в год, в каждую вторую пятницу сентября и третью пятницу апреля, по инициативе Радия Хабирова.

На странице ВКонтакте администрации главы РБ сегодня появилось видео башкирского танца в великолепных национальных костюмах, исполненного студией GuzalDance на фоне шихана Торатау.

— В этом видео — ритм башкирского танца, колорит национальных костюмов и величие шихана. Для геопарка «Торатау» сохранение традиций — важная миссия: природное и культурное наследие неразрывны, — отмечают авторы поста.

Фото: скриншот видео.    

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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