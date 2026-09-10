Светлана Мустафина: Башкирский язык становится востребованным в цифровой среде

Сегодня башкирский язык уже интегрирован в современные цифровые экосистемы: технологии его распознавания и синтеза речи появились в «Яндекс Переводчике», в 2026 году язык был внедрен в GigaChat, а затем получил поддержку в чате «СберБанк Онлайн». Региональные разработчики создают собственные продукты — от переводчика Bashkortsoft до технологий автоматического перевода и озвучивания видеоконтента. Параллельно республика формирует технологическую основу для следующего поколения ИИ-сервисов. Создаются открытые текстовые и аудиодатасеты, реализуется проект «Аҡыл асҡысы», развивается цифровой образовательный контент. На платформе «ЯКласс» сформирован полноценный курс башкирского языка, включающий 265 тем и более миллиона вариантов заданий.

Следующая задача, обозначенная главой республики, — поддержать IT-стартапы и студенческие проекты в сфере лингвистического ИИ и позиционировать Башкортостан как федеральную площадку по разработке EdTech-решений для языков народов России.

— За появлением башкирского языка в цифровых сервисах и нейросетях стоит не только технологический, но и научный задел, сформированный в наших университетах, — подчеркнула Светлана Анатольевна. — Лингвисты, филологи, IT-специалисты вузов республики участвуют в создании открытых датасетов, разработке моделей распознавания и синтеза речи, формировании цифрового образовательного контента. Это полноценная исследовательская работа на стыке языкознания, педагогики и искусственного интеллекта, и именно она делает родные языки востребованными в современной цифровой среде, а не только в учебнике.

Второй, не менее важный пласт — подготовка кадров. Педагогические и классические университеты Башкирии сегодня решают задачу, от которой зависит будущее всей системы языкового образования: привлечь в профессию молодых учителей родных языков. Через целевое обучение, научное сопровождение студентов-филологов, магистерские и аспирантские программы мы формируем новое поколение преподавателей, способных работать и с традицией, и с цифровыми инструментами. Без этого научного и кадрового фундамента любые технологии останутся лишь инструментом, а не средой живого языка.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по науке и высшему образованию.