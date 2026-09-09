В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры

В этом году республика привлекла из федерального бюджета порядка 750 миллионов рублей на модернизацию культурной инфраструктуры. Как сообщил Радий Хабиров, уже открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 модельные библиотеки, начато строительство школы искусств в селе Верхние Киги. Детские школы искусств и колледжи оснащены новыми инструментами, оборудованием и материалами, в учреждениях проведён капитальный ремонт.

Продолжается модернизация республиканской киносети, в этом году ожидаются четыре премьеры. Театральные коллективы Башкортостана за полгода представили 826 спектаклей, которые посетили около 170 тысяч зрителей. Радий Хабиров поручил проработать вопрос размещения культурных пространств с участием творческих объединений и в Межвузовском студенческом кампусе, который сейчас достраивается.

Глава региона также отметил, что Башкортостан второй год подряд занимает первое место по числу участников программы «Земский работник культуры» — в этом году ещё 59 специалистов приступили к работе в сельской местности.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.