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Культура
9 Сентября , 11:50

В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры

В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры и искусства, на котором озвучили ключевые показатели работы отрасли.

В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культурыВ Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры
В Уфе прошло заседание Совета при главе республики по вопросам развития культуры

В этом году республика привлекла из федерального бюджета порядка 750 миллионов рублей на модернизацию культурной инфраструктуры. Как сообщил Радий Хабиров, уже открыты 8 детских культурно-просветительских центров и 3 модельные библиотеки, начато строительство школы искусств в селе Верхние Киги. Детские школы искусств и колледжи оснащены новыми инструментами, оборудованием и материалами, в учреждениях проведён капитальный ремонт.

Продолжается модернизация республиканской киносети, в этом году ожидаются четыре премьеры. Театральные коллективы Башкортостана за полгода представили 826 спектаклей, которые посетили около 170 тысяч зрителей. Радий Хабиров поручил проработать вопрос размещения культурных пространств с участием творческих объединений и в Межвузовском студенческом кампусе, который сейчас достраивается. 

Глава региона также отметил, что Башкортостан второй год подряд занимает первое место по числу участников программы «Земский работник культуры» — в этом году ещё 59 специалистов приступили к работе в сельской местности.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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