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Культура
9 Сентября , 12:39

В Уфе Лилия Гумерова рассказала о поддержке участников СВО в сфере культуры

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила на заседании Совета при главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства.

В Уфе Лилия Гумерова рассказала о поддержке участников СВО в сфере культурыВ Уфе Лилия Гумерова рассказала о поддержке участников СВО в сфере культуры
В Уфе Лилия Гумерова рассказала о поддержке участников СВО в сфере культуры

Лилия Гумерова отметила, что культура всегда была тем фундаментом, на котором держится дух нации, и сегодня, продолжая эту традицию, деятели культуры из всех регионов поддерживают героев своим трудом и талантом. Сенатор сообщила, что по итогам состоявшейся  в марте этого года встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с деятелями театрального искусства Комитетом СФ был проработан вопрос создания так называемого «единого окна» для деятелей культуры, желающих выступить на территории СВО или перед бойцами в госпиталях.

— Совместно с минкультуры РФ, минобороны РФ и Союзом театральных деятелей РФ мы изучили проблемные вопросы и отработали алгоритм действий, чтобы творческие проекты, поездки артистов и культурные инициативы в поддержку военнослужащих были системными и согласованными, — рассказала она.                                                               

— Наши театры, филармонии и киностудии должны стать центрами патриотического воспитания нового поколения. Нам нужны современные пьесы, честные фильмы и сильные песни об участниках СВО, о героях нашего времени — добровольцах, врачах, инженерах оборонных заводов. Искусство должно говорить со зрителем на языке современности, без фальши и пафоса, честно показывая цену подвига, — сказала Лилия Гумерова. — Пусть лозунг «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» станет девизом наших поступков и консолидации усилий.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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