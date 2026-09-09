В Уфе деятелям культуры и искусства вручили государственные награды

Орденом Салавата Юлаева были награждены руководитель студии «АСКАРФИЛЬМ» Айнур Аскаров и артист-вокалист Музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии Азамат Тимиров.

Почетного звания «Народный артист республики Башкортостан» удостоены артисты балета Башкирского театра оперы и балета, ведущие мастера сцены Сергей Бикбулатов и Софья Саитова, а также артист-вокалист театра Руслан Хабибуллин.

Как рассказал Айнур Аскаров, такая награда от республики, безусловно, очень приятна. Но самой главной наградой для профессионала остается возможность снимать кино.

– Эта награда для нас подтверждение того, что мы идем по правильному курсу – я говорю «мы», потому что это не только моя награда – за мной стоит большая команда, которая очень хочет снимать кино, – отметил кинорежиссер. – Надеюсь, мы сможем больше это делать, потому что наша задача – говорить языком кинематографа, а награды – это символ того, что мы идем в правильном направлении. Сейчас кино переживает непростые времена. И я бы отдал все свои награды за возможность снять хотя бы одну картину из тех десяти, что лежат в режиссерском портфеле.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.