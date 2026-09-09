В Башкортостане открыли восемь новых культурных центров для детей

Эти площадки созданы в рамках нацпроекта «Семья» на базе библиотек и культурно-досуговых учреждений Уфы, Октябрьского, Сибая, Мишкинского, Ишимбайского и Уфимского районов, а также в Национальной библиотеке республики.

Министр культуры России Ольга Любимова направила видеообращение к участникам церемонии, в котором отметила, что поддержка подрастающего поколения остаётся безусловным государственным приоритетом, а современные учреждения сегодня особенно востребованы.

Первые детские центры появились в 2025 году на базе федеральных музеев, в планах на этот год — создание 300 таких учреждений в 75 регионах. Концепция центров соединяет прошлое, настоящее и будущее, традиции и современные технологии.

На оснащение центров привлечено более 30 млн рублей из федерального бюджета. Закуплены звукоусилительная аппаратура, музыкальные инструменты, мебель, развивающие игрушки, ноутбуки, цифровое пианино, лазерные проекторы, книги, интерактивное и методическое оборудование, наборы для научных опытов.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил:

— Уверен, что эти центры станут новыми точками притяжения для наших ребят. Мы благодарны Министерству культуры страны за внимание к нашему региону. За счёт федеральных и собственных средств, несмотря на сложные времена, мы продолжаем развивать инфраструктуру, строить, ремонтировать, оснащать дома культуры, театры, библиотеки, школы искусств.

Как отметила на заседании председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, республика успешно участвует в реализации федеральных проектов:

— В этом году мы увеличили федеральное финансирование на 84 процента, а это новые библиотеки, дома культуры, возможности творить.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.