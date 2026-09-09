В Башкирии учреждения культуры стали центрами поддержки участников СВО

Глава республики Радий Хабиров акцентировал, что вся деятельность региона сейчас подчинена девизу «Всё для Победы!», и культурная сфера здесь играет ключевую роль. Он сообщил о возвращение из зоны боевых действий директора Национальной библиотеки имени Валиди Марата Зулкарнаева. Руководитель региона поблагодарил его за организацию просветительских мероприятий и экспозиций для военных в полевых условиях. Также известно, что в зону СВО отправился сотрудник Республиканского музея Боевой Славы, поисковик Владимир Волков.

Особое внимание уделили увековечению памяти погибших. По поручению главы республики, имена героев уже присвоены концертному залу в Сибае (в честь танцора Ильнара Хатмуллина), а также улицам и школам. Хабиров заявил о поддержке подобных инициатив в будущем, включая названия парков, аллей и учреждений культуры. Руководитель региона подчеркнул важность музейной и поисковой деятельности: родственники передают личные вещи и документы героев в музеи как исторические реликвии.

На заседании поприветствовали поисковый отряд 113-й школы под руководством Олега Желтова. Республиканскому музею Боевой Славы поручено стать методическим центром для создания тематических экспозиций о СВО в муниципалитетах.

Культурные учреждения активно работают над патриотическим контентом. В этом году состоялась премьера хореографической постановки ансамбля им. Гаскарова, а Туймазинский театр и Башдрама представили новые спектакли о героях. Изданы книги Ларисы Абдуллиной («Позывной „Башкир“») и Александра Хваткова («Есть такая страна»). Музыкант Рамиль Бадамшин с программой «Гитара тоже автомат» выступил в десятках регионов.

Кроме того, минкультуры совместно с ветеранской ассоциацией должно разработать систему социокультурной реабилитации для возвращающихся бойцов. По словам Радия Хабирова, учреждения культуры обязаны стать центрами такой реабилитации. Уже сейчас многие муниципальные площадки работают как волонтёрские центры — здесь плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. Республиканский центр народного творчества координирует акцию «СВОИ в культуре»: изготовлены десятки тысяч сетей, собраны тонны грузов и посылок для военнослужащих.

Глава поблагодарил глав муниципалитетов за содействие и призвал продолжать эту работу.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.