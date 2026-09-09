Радий Хабиров передал архива Героя СССР в Музей боевой славы

Георгий Фёдорович Платонов родился в 1923 году в Саратовской области. Окончил Оренбургское кавалерийское училище и высшую офицерскую кавалерийскую школу. С лета 1943 года и до завершения войны командовал эскадроном в 62-м гвардейском полку 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, преемницы легендарной 112-й Башкавдивизии.

Ветеран воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в сражениях под Сычевкой и Ржевом, освобождал Белоруссию, Польшу и штурмовал позиции в Германии. Получил три ранения. За проявленную доблесть при взятии польских городов и форсировании Одера удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Среди его наград — ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».

После войны Платонов служил военным комиссаром, в 1968 году вышел в отставку. Ветеран ушёл из жизни в октябре 2022 года, не дожив нескольких месяцев до своего столетия, и его сын передал его личный архив для сохранения исторической памяти в музее.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.