В Башкирии в 11 учреждениях культуры повысят производительность

В текущем году 11 учреждений культуры Башкирии участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Речь — о пяти библиотеках, пяти музеях и одном культурно-досуговом учреждении, которые находятся в Уфе, Салавате, Мелеузе, Дюртюлинском, Уфимском и Туймазинском районах.

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Наркаса Хайруллина, понятие производительности в первую очередь применяется ко всем отраслям экономики. При этом культурная сфера обладает собственной спецификой, но при этом она тоже нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ.

В проекте «Производительность труда» учреждения культуры участвуют с 2024 года. Работа в этом направлении выстраивается поэтапно: участники зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.

Реализовать проект во всех 11 учреждениях планируется до конца осени нынешнего года.