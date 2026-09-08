+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Культура
8 Сентября , 11:51

В Башкирии в 11 учреждениях культуры повысят производительность

Участниками федерального проекта «Производительность труда» стали библиотеки и музеи Уфы, Салавата, Мелеуза, Дюртюлинского, Уфимского и Туймазинского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии в 11 учреждениях культуры повысят производительностьВ Башкирии в 11 учреждениях культуры повысят производительность
В Башкирии в 11 учреждениях культуры повысят производительность

В текущем году 11 учреждений культуры Башкирии участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Речь — о пяти библиотеках, пяти музеях и одном культурно-досуговом учреждении, которые находятся в Уфе, Салавате, Мелеузе, Дюртюлинском, Уфимском и Туймазинском районах.

По словам первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Наркаса Хайруллина, понятие производительности в первую очередь применяется ко всем отраслям экономики. При этом культурная сфера обладает собственной спецификой, но при этом она тоже нуждается в повышении эффективности. Оптимизация административных процедур позволяет перенаправить высвободившиеся ресурсы на генерацию творческого продукта — спектаклей, выставок и образовательных программ.

В проекте «Производительность труда» учреждения культуры участвуют с 2024 года. Работа в этом направлении выстраивается поэтапно: участники зарегистрировались на платформе проекта, сформировали рабочие группы, прошли обучение и выбрали практики для дальнейшего тиражирования. Полученные навыки позволяют командам выявлять потери в процессах и эффективнее распоряжаться временем и ресурсами.

Реализовать проект во всех 11 учреждениях планируется до конца осени нынешнего года.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru