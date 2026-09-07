В Уфе в парке «Первомайский» прошёл фестиваль народного творчества

Парк культуры и отдыха «Первомайский» на один день превратился в интерактивную площадку, объединившую ремесленников, деятелей культуры и сотни горожан.

Главная цель мероприятия — сохранение и популяризация башкирских традиций через непосредственное участие гостей в творческом процессе. Среди ключевых событий фестиваля — мастер-классы от опытных ремесленников по пошиву национального костюма, работе с войлоком и созданию украшений из кораллов. Юные уфимцы могли проявить себя в конкурсе рисунков на асфальте, на мастер-классе детской школы искусств «Атмосфера», а также попробовать игру на старинных музыкальных инструментах.

Особый интерес у взрослых и детей вызвала площадка с традиционными народными играми, где каждый желающий мог проверить свою силу и ловкость.

Свою продукцию на ярмарке представили ремесленники района: гости приобретали изделия ручной работы, фермерские продукты, знаменитый башкирский мед и травяные чаи. Центром притяжения стала зона «Чайный Грибушинский фестиваль», где всех угощали ароматными горячими напитками.

Ярким акцентом культурной программы стало дефиле коллекции традиционной башкирской одежды от ГУП БХП «Агидель» РБ, а также выступления ведущих творческих коллективов Калининского района.

Почетными гостями фестиваля стали депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова, телеведущий Ильяс Батыргареев, председатель исполкома организации «Юлдаш» Юлдаш Юсупов, поэтесса Лариса Абдуллина

Фото предоставлено организаторами фестиваля.