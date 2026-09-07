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Культура
7 Сентября , 10:07

В Стерлитамаке прошла масштабная акция «Я говорю по-башкирски»

В Стерлитамаке прошел масштабный open-air «МИН БАШКОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» («Я говорю по-башкирски»), сообщает Фонд развития и сохранения башкирского языка.

В Стерлитамаке прошла масштабная акция «Я говорю по-башкирски»В Стерлитамаке прошла масштабная акция «Я говорю по-башкирски»
В Стерлитамаке прошла масштабная акция «Я говорю по-башкирски»

5 сентября в рамках празднования 260-летия Стерлитамака в городе состоялся музыкальный фестиваль «МИН БАШКОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ». Масштабный open-air объединил башкирский язык, современную музыку и городскую культуру.

Хедлайнерами вечера стали рок-группа БҮРЕЛӘР, а также BABY Ti, чьи треки особенно популярны у молодежи. Флешмоб устроил Тимур Ямалов: публика хором подпевала его главным хитам.

Для Стерлитамака этот фестиваль стал первым опытом подобного фестиваля такого масштаба. Мероприятие сплотило горожан вокруг башкирской музыки, национальной культуры и родного языка.

Вечер вели Динара Галлямова и Салават Заманов.

По оценкам организаторов, праздник под открытым небом собрал более 30 тысяч зрителей.

Фото: Фонд развития и сохранения башкирского языка.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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