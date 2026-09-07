В Стерлитамаке прошла масштабная акция «Я говорю по-башкирски»

5 сентября в рамках празднования 260-летия Стерлитамака в городе состоялся музыкальный фестиваль «МИН БАШКОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ». Масштабный open-air объединил башкирский язык, современную музыку и городскую культуру.

Хедлайнерами вечера стали рок-группа БҮРЕЛӘР, а также BABY Ti, чьи треки особенно популярны у молодежи. Флешмоб устроил Тимур Ямалов: публика хором подпевала его главным хитам.

Для Стерлитамака этот фестиваль стал первым опытом подобного фестиваля такого масштаба. Мероприятие сплотило горожан вокруг башкирской музыки, национальной культуры и родного языка.

Вечер вели Динара Галлямова и Салават Заманов.

По оценкам организаторов, праздник под открытым небом собрал более 30 тысяч зрителей.

Фото: Фонд развития и сохранения башкирского языка.