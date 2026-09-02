Госоркестр Башкирии открыл новый сезон — с полными силами, мощно и ярко. 1 сентября коллектив играл Моцарта и Брукнера, подарив зрителям незабываемые эмоции и настоящее эстетическое наслаждение.

В первом отделении прозвучал 23-й фортепианный концерт дорогого нашего Вольфганга Леопольдовича — произведение с флером летней беззаботности и оттенками осенней грусти. Солисткой выступила блистательная Шаура Сагитова — композитор, заслуженная артистка РБ.

«Я очень благодарна, что стала частью этого замечательного открытия сезона, — поделилась пианистка. — Всегда возвращаюсь к любимому оркестру только с положительными эмоциями».

На бис Сагитова исполнила один из ноктюрнов Шопена.

Во втором отделении зрителей ждала премьера — впервые в исполнении Госоркестра прозвучала симфония № 6 Антона Брукнера. Предваряя исполнение, главный дирижер Дмитрий Крюков в очередной раз проявил себя не только как талантливый музыкант, но и как увлекательный рассказчик-искусствовед. Он, в частности, сравнил это произведение с храмом, полным тайных знаков.

««Симфонии Брукнера — это звучащие соборы, — говорит дирижер. — Здесь запечатлена красота мироздания в целом. И даже нам, музыкантам, иногда сложно понять, какие грандиозные концепции таятся в этой музыке. Вместе с тем, нельзя не отметить, что благодаря эмоциональному контакту с музыкантами оркестра, многое удается сделать, многое получается с полуслова, тем более, что вместе с сегодняшней, шестой, мы сыграли все девять симфоний Антона Брукнера».

Ну а мы, зрители, находимся в предвкушении новых встреч с любимым коллективом. В осенней афише госоркестра — русская и мировая классика, приглашенные солисты музыка кино и многое другое.

Фото и видео автора.