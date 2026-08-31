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Культура
31 Августа , 11:51

Актриса из Уфы снялась в новом сериале

Рината Тимербаева исполнила одну из главных ролей в фильме «Пора на завод».

Актриса из Уфы снялась в новом сериалеАктриса из Уфы снялась в новом сериале
Актриса из Уфы снялась в новом сериале

На телеканале ТНТ стартует сериал «Пора на завод». Это комедия, повествующая об успешном москвиче Вадиме. Ради любви к своей девушке он идет работать на завод.

Роль Тани — девушки главного героя — исполнила уфимка Рината Тимербаева. Также в фильме снимались Вячеслав Чепурченко, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Инга Оболдина и другие актеры.

«Атмосфера была хорошая, мы много смеялись, — рассказала Рината о съемках. —  Конечно, сложности на съемках бывают всегда — это же съемки, невозможно, чтобы все каждый день шло идеально. Иногда что-то переносится, какие-то сцены снимаются по несколько раз. Но как раз в таких ситуациях обычно и рождаются самые смешные истории. Не могу сказать, что происходило что-то критичное».

В общении с нашим корреспондентом актриса также поделилась воспоминаниями о родном городе.

«Уфа для меня — это, в первую очередь, дом, — говорит Рината. — Здесь прошло мое детство, здесь мои родные, друзья, поэтому город для меня не просто место, где я родилась. Я стараюсь приезжать, когда получается. Иногда хочется просто побыть дома, встретиться с близкими, пройтись по знакомым местам. С местными режиссерами поработать пока не удалось, если будет интересное предложение , то я бы с удовольствием поработала».

Фото предоставлено телеканалом ТНТ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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