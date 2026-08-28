В Башкирии выйдут четыре новых фильма

Этой осенью на экраны кинотеатров выйдут четыре фильма от кинематографистов Баширии, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это «Камень батыров» Романа Пожидаева, «Фарзана идет на запад» Булата Юсупова, «Не оставляйте нас!» Вилюры Исяндавлетовой, а также анимационный фильм «Потомки Салавата – Генерал Шаймуратов».

— Понятно, что подобное было бы невозможным без поддержки отрасли со стороны главы республики Радия Фаритовича Хабирова и правительства Башкортостана, — отметил министр экономического развития Рустам Муратов. — Благодаря их вниманию наше кино, как и вся отрасль креативных индустрий в целом, становится конкурентоспособным, ярким и экономически эффективным.

Также Рустам Муратов добавил, что кино в Башкирии становится новым «феноменом» российской индустрии.

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