Сохранить культурный символ

Сейчас один из главных символов Башкортостана и Уфы, объект культурного наследия федерального значения и знаковое произведение скульптора Сосланбека Тавасиева находится на реставрации. После демонтажа и детального обследования специалисты выявили более трех тысяч дефектов и повреждений, порядка 80 процентов элементов чугунной оболочки требуют замены. По итогам научных исследований, экспертных обсуждений и работы Наблюдательного совета принято решение воссоздать памятник в бронзе, сохранив его художественный образ, композицию и авторский замысел. В июле 2026 года государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проектную документацию.

Проект предусматривает изготовление бронзовой скульптуры и консервацию исторического чугунного памятника с последующей музеефикацией. В правительстве Республики Башкортостан состоялось рабочее совещание по ходу реставрации с участием представителей Российской академии художеств. Президент РАХ Василий Церетели сообщил, что все работы идут в соответствии с утвержденным планом и требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия. По его словам, намеченные сроки будут соблюдены, а следующим важным этапом станет отливка памятника в бронзе.

— Воссоздание памятника в бронзе позволит решить две задачи одновременно: сохранить узнаваемый образ и уберечь подлинник от дальнейшего разрушения, — говорит специальный корреспондент главной редакции информационных программ АО ТРК «Башкортостан», депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва Рамзия Каримова. — Я была в цеху, где сейчас находится памятник Салавату Юлаеву. Даже невооруженным глазом видно, что чугунный оригинал в аварийном состоянии: внутри обнаружены крупные полости, коррозия, трещины, а многие несущие элементы разрушены. Если попытаться его «вылечить», то, по оценкам реставраторов, придется заменить около 80 процентов деталей. При этом музеефикация, то есть консервация в музейных условиях, позволит сохранить сам объект, укрепить его, заменить каркас и «вылечить» повреждения, чтобы он простоял еще много лет. Чугунный оригинал после музеефикации станет ценным экспонатом, доступным для изучения и осмотра. Спор о материале не должен заслонять саму задачу сохранения национального символа. Такой подход сохраняет и историческую ценность, и культурный символ, который должен оставаться с будущими поколениями. Важно подчеркнуть: мы не первопроходцы. И в нашей стране, и в мире в реставрации памятников давно и успешно применяется смена материала. Это проверенный, оправданный подход. Например, арки Тита в Риме, гипсовые скульптуры Петра Клодта в Эрмитаже, «Мыслитель» Родена, «Давид» работы Микеланджело во Флоренции и другие величайшие произведения искусства пережили сложную и серьезную реставрацию с заменой материала.

Работы идут по утвержденному графику и находятся на постоянном контроле руководства республики. Детали памятника подготовлены к формовке, далее предстоит этап отливки бронзовой скульптуры. В октябре 2027 года Салават Юлаев должен вновь занять свое историческое место над Белой. Одновременно будет преображена прилегающая территория: обновлена зона у фонтана и создана новая смотровая площадка, а дальнейшее благоустройство станет следующим этапом развития пространства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.