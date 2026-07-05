Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области

В Областном празднике традиционной культуры «Сабантуй-2026» приняли гостей из Башкирии, Татарии и Курганской области.

Официальную делегацию из Башкирии возглавил министр торговли и услуг Константин Климин. Он зачитал приветственный адрес главы республики Радия Хабирова, где передал теплые пожелания участникам праздника.

Для гостей мероприятия была представлена программа, включившая в себя концерты, ярмарку, игровые площадки, конкурс национальных костюмов и другие интересные события. Наиболее зрелищной частью праздника стали конные скачки, спортивные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу и национальная борьба корэш.

От Башкирии выступила известная в Курганской области фольклорно-эстрадная группа «Далан» под руководством народного артиста РБ Артура Туктагулова. Кроме того, здесь же выступило множество артистов из Башкирии.

Фотографии Тансулпан БАЙТИМИРОВОЙ