+11 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
5 Июля , 13:18

Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области

Праздник состоялся 4 июля в Альменевском округе, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Добавить в предпочтительные источники Google
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской областиДелегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области

В Областном празднике традиционной культуры «Сабантуй-2026» приняли гостей из Башкирии, Татарии и Курганской области.

Официальную делегацию из Башкирии возглавил министр торговли и услуг Константин Климин. Он зачитал приветственный адрес главы республики Радия Хабирова, где передал теплые пожелания участникам праздника.

Для гостей мероприятия была представлена программа, включившая в себя концерты, ярмарку, игровые площадки, конкурс национальных костюмов и другие интересные события. Наиболее зрелищной частью праздника стали конные скачки, спортивные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу и национальная борьба корэш.

От Башкирии выступила известная в Курганской области фольклорно-эстрадная группа «Далан» под руководством народного артиста РБ Артура Туктагулова. Кроме того, здесь же выступило множество артистов из Башкирии.

Фотографии Тансулпан БАЙТИМИРОВОЙ

Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Делегация из Башкирии приняла участие в сабантуе в Курганской области
Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru