В Башкирии создадут Мультивселенную сказок

Изначально проект задумывался как серия мультфильмов для изучения башкирского языка детьми 3-7 лет. Теперь же команда разработала новую масштабную концепцию.

— Это фантастическая возможность для визуального воплощения культурного наследия народов Башкортостана. Батыр, Аждаха, Дэв, огромная птица Хумай, Мэскэй — башкирский фольклор обладает невероятным богатством образов, героев и сюжетов. Пример группы AY YOLA и песни, посвященной птице Хумай, показывает, что такие истории могут быть востребованы не только в регионе или стране, но и за рубежом, — рассказал «Башинформу» директор ООО «Муха» Артур Абдрахманов.

Проект «Әлифба» создан студией «Муха» при участии художника и продюсера Камиля Бузыкаева и киностудии имени Амира Абдразакова. Камиль Бузыкаев пояснил, что окончательный выбор формата зависит в первую очередь от объема финансирования.

Первый сезон «Әлифба» в 2023 году выиграл в конкурсе грантов главы Республики Башкортостан на поддержку проектов в сфере кинематографии. Аниматоры надеются, что в этом году проект вновь получит грантовую поддержку и они смогут начать работу.

