В Башкирии пройдёт акция «Культура поMAХимуму»

С 22 февраля льготные категории граждан (люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей, пенсионеры) смогут бесплатно или по скидке посетить учреждения культуры по цифровому ID в мессенджере MAX: музеи, театры, концертные площадки, культурно-досуговые учреждения.

Акция действует в регионах России и продлится до 1 марта.

— Минкультуры России активно поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы искусство и история стали интереснее и ближе широкой аудитории. Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи, — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в национальном мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код.

В акции участвуют Государственный академический симфонический оркестр РБ, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, Национальный молодежный театр РБ им.М.Карима, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Башкирский государственный театр кукол, Национальный музей РБ, Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале «Культура.РФ» в специальном разделе «Культура поMAХимуму».

Граждане льготных категорий в каждом регионе, которые посетят наибольшее количество учреждений культуры, получат призы.

Чтобы принять участие в акции, при посещении необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения культуры и отправить изображение в чат-бот «Культура поMAXимуму» в мессенджере MAX. Чат-бот начнет работу с 25 февраля.

Фото: сайт министерства культуры РБ