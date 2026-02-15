Как гений «спрятал» детство в нотах

Концерт под названием «Браво, Моцарт!» собрал полный зал. И это неудивительно. Как заметил руководитель ансамбля старинной музыки Opus, заслуженный деятель искусств РБ Азамат Хасаншин, музыку писали десятки тысяч музыкантов, но основу наследия человечества составляют шедевры не более десяти композиторов. Моцарт — один из них. Но странное дело: мы знаем о Моцарте, кажется, всё и ничего одновременно. Как отметил ведущий концерта, в интернете есть четырехтомник Германа Абера, где расписан чуть ли не каждый день жизни композитора. Но при этом его биография полна загадок: отношения с церковью, масонами, коллегами, обстоятельства смерти...

— Биография Моцарта — это своего рода радио «Психоаналитик», — говорит Азамат Хасаншин. — Его сложные отношения с горячо любимой матерью, кризис после её ухода. Отец, который с детства был деспотичным, и ему приходилось угождать. Моцарт выводил образы близких на театральную сцену. Кто знает, не выведен ли в образе безжалостного Командора в «Дон Жуане» его отец? Эту двойственность натуры самого композитора — соединение несоединимого, мужского и женского, — музыканты и постарались показать в концерте.

Азамат Хасаншин приоткрыл перед зрителем занавес творческой лаборатории и рассказал о личности Моцарта:

— Моцарт был настолько восприимчив, что малейшие негативные переживания воспринимал как мировую трагедию. Он был «человеком без кожи». Но именно эта уязвимость сублимировалась в прекрасную музыку. Эпоха романтизма впервые открыла чувство одиночества художника. Во времена барокко, если творец и страдал, он не превращал это в музыку. А Моцарт — превращал.

Композитору посвящены сотни исследований по психологии творчества. Оказывается, психологи до сих пор спорят об образах женщин в его операх . — Некоторые считают, что у него был страх перед женщинами, от которых он ждал опасности, — рассказывает дирижер. — При этом он любил мать, с которой у него были сложные отношения, и младшую сестру. Кстати, есть версия, что ряд произведений на самом деле написала его сестра. Тогда женщинам было неприлично заниматься сочинительством, и им приходилось скрываться под псевдонимами.

Главным украшением вечера стали арии Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта». Её блестяще исполнила лауреат международных конкурсов Эльвира Кашаева. Это одни из самых сложных арий мирового вокального репертуара, и публика слушала их, затаив дыхание. — В первой арии Царица претворяется жертвой, а во второй показывает себя как фурию. Это та самая опасная женственность, которой опасался Моцарт. Иррациональное, что противостоит мужскому светлому началу.

— В этой опере есть один интересный момент — это посвящение, через которое проходят герои, полностью повторяет масонский ритуал, — пояснил дирижер. — Моцарт был масоном, и в «Волшебной флейте» он вывел на сцену то, что обычно было скрыто за семью печатями.

Ария Царицы ночи — знакома всем, но многие не знают, что она — из оперы Моцарта. Кстати, всем, кто хочет понять характер композитора, дирижер посоветовал посмотреть фильм «Амадеус» Милоша Формана. Моцарт в силу своей детской непосредственности позволял себе много такого, что не вписывалось в светские приличия. Но именно этот ребенок в душе, по словам дирижера, позволил ему создавать необыкновенно светлую музыку.

Прозвучало на концерте и изумительное Анданте до мажор в исполнении заслуженного артиста РБ флейтиста Владимира Сёмина. История этого произведения — отдельная мелодрама. Моцарт влюбился в девушку, занимался с ней музыкой, но её родители отвергли «нищего музыканта». Анданте в переводе с итальянского — «спокойный разговор влюбленных», пояснил флейтист. Есть версия, что эту грустную и светлую мелодию он написал именно для возлюбленной.

Сопрано Татьяна Теплова исполнила концертную арию «Vorrei spiegarvi, oh Dio» («Позволь мне объяснить, о Боже…»). Это пронзительное признание в любви, которое тоже отражает личную драму с той самой девушкой, Алоизией Вебер. Интересно, что в итоге Моцарт женился на сестре Алоизии, Констанции. Загадочность вообще всегда была частью его образа.

Владимир Сёмин порадовал публику не только лирикой. Рондо ре мажор прозвучало совсем иначе. Представьте двадцатилетнего юношу, впервые обретшего свободу. Он весело посвистывает, подпрыгивает, радуется жизни. Эту мелодию многие знают по фильму «Запах женщины».

Во втором отделении заслуженный артист РБ Руслан Валеев (кларнет) исполнил части знаменитого Концерта ля мажор — последнего полностью завершённого сочинения Моцарта. По словам Хасаншина, здесь уже нет борьбы миров, как в «Волшебной флейте». Это примирение, гимн любви и восхищения женственностью — от матери до Царицы Ночи.

Подводя итог вечеру, Азамат Хасаншин произнёс то, что, пожалуй, стало лейтмотивом всего концерта:

— Все свои страдания Моцарт воплотил в фантастическую, великолепную, сияющую музыку. Он не оставил нам ни одного детского образа на сцене. В его поздних операх нет детей. Это очень странно для того времени, но он не хотел видеть себя ребенком на сцене. Он сублимировал свое детство в творчестве. Всё детство спрятал в нотах. И это его величайший дар человечеству.

Которое не всегда было благодарным. Уехав из Зальцбурга в Вену, Моцарт так и не смог получить постоянных заказов. Все знали, что он гений, он нравился императору, но ловкие итальянцы вроде Сальери постоянно его отодвигали.

— Никто не мог опровергнуть его талант, но от таланта до заказа дистанция огромного размера, — заметил Хасаншин.

Один итальянский музыкант рассказал мне об исследованиях лечебного воздействия музыки на человека, проводившихся в Европе. Ученые сравнивали разных композиторов и лучшим звукотерапевтом был признан именно Моцарт. Судя по реакции зала, с этим трудно спорить. Год Моцарта в Уфе только открывается — впереди концерты на других площадках. И если остальные вечера будут такими же, уфимцев ждет настоящее музыкальное лекарство. То самое, когда с души слой за слоем спадает шелуха.

