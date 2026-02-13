0 °С
13 Февраля , 12:31

В Башкирии сняли второй сезон анимационного сериала «Әлифба»

В Башкирии завершено производство второго сезона анимационного проекта «Әлифба: цифры и время». Мультфильм создан студией «Муха» при поддержке художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева и киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, сообщает минкультуры РБ.

Образовательно-развлекательный проект «Әлифба: цифры и время» помогает детям 3-7 лет освоить основы башкирского языка. Мультфильм создали для родителей, обучающих малышей родному языку, а также для показов в детских садах и дошкольных образовательных учреждениях. Он включает 60 серий, каждую из которых посвятили одному слову по темам «цифры» и «время». Над каждым выпуском помимо сценаристов и художников трудились детские психологи, музыканты и преподаватели башкирского языка.

Первый сезон проекта «Әлифба» стал победителем первого конкурса грантов главы РБ на поддержку проектов в сфере кинематографии в 2023 году. В октябре 2024 года проект снова прошел конкурсный отбор, получил грант Фонда грантов главы Башкортостана, и был запущен процесс создания второго сезона.

Первый сезон проекта «Әлифба» рассказывал о буквах башкирского алфавита. Выпуски по мере готовности публиковались на официальной странице мультсериала в социальной сети VK: https://vk.com/multalifba. Второй сезон знакомит маленьких зрителей с цифрами, потом с числами (10, 100, 1000 и т.д.), далее с понятиями времени (сутки, часы, секунды и т.д.), затем с временами года (осень, зима, лето, весна) и, наконец, с каждым месяцем года отдельно. 

Комплексная реализация проекта предполагает не только создание сериала, но и обязательные бесплатные показы в дошкольных образовательных учреждениях, а также проведение круглого стола для обсуждения результатов с участием педагогов из Уфы и районов республики. 

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
