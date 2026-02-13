Как в Башкирии отметят День родного языка

19 февраля Дом дружбы народов Республики Башкортостан совместно с библиотекой №8 «Дружбы народов» организуют литературно-музыкальную встречу. Гостей ждут выступления представителей национальных центров Башкортостана, иностранных граждан и любителей поэзии. Будут представлены произведения великих российских и мировых классиков в оригинальном исполнении на родном языке каждого народа, а также переводы на русский язык.

20 февраля в Доме купца Чижова Национальной библиотеки Республики Башкортостан состоится литературная гостиная «Халыҡ теле менән бай»/«Язык — богатство нации». В этот день на праздник соберутся представители разных национальностей, чтобы поделиться культурным наследием своих народов через стихи и песни на родных языках. Гости услышат творческие выступления носителей киргизского, таджикского, армянского, казахского, немецкого, узбекского, чеченского, туркменского, башкирского и татарского языков.

21 февраля филиал Национального литературного музея РБ — мемориальный дом-музей М. Гафури организует мастер-класс «Башкирская свадьба». Во время мастер-класса посетителям расскажут о национальных башкирских обычаях, свадебных ритуалах и особенностях традиционного костюма. Гости смогут рассмотреть башкирские украшения, услышать их названия на родном языке, увидеть семейные реликвии: старинные нагрудники и национальные головные уборы. Желающие могут своими руками создать традиционные башкирские украшения («селтяр», «сакал», «хасите»).

Фото автора.