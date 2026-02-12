0 °С
Культура
12 Февраля , 10:30

В Башкирии учреждена награда имени Рами Гарипова

Накануне дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова правление Союза писателей РБ учредило награду — медаль Рами Гарипова, сообщает ИА «Башинформ».  

Согласно положению, медаль будет вручаться с формулировкой: «За вклад в развитие литературы Башкортостана». Награда будет присуждаться не только писателям, но и мастерам сцены, государственным и общественным деятелям России, иностранным гражданам, внесшим большой вклад в развитие национальной литературы.

— Рами Гарипов оставил неповторимый, яркий след в истории башкирской литературы— отметил председатель Союза писателей Республики Башкортостан Айгиз Баймухаметов. — Он был не только пламенным поэтом, публицистом, но и прекрасным переводчиком. Через высокохудожественные переводы проложил мост дружбы между народами всего мира. Увековечение его памяти считаем святым долгом.

Каждая медаль имеет свой индивидуальный номер. Награждение первых обладателей почетной награды планируется в ближайшие месяцы.

Фото: Союз писателей РБ

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
