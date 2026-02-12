В Башкирии учреждена награда имени Рами Гарипова

— Рами Гарипов оставил неповторимый, яркий след в истории башкирской литературы, — отметил председатель Союза писателей Республики Башкортостан Айгиз Баймухаметов. — Он был не только пламенным поэтом, публицистом, но и прекрасным переводчиком. Через высокохудожественные переводы проложил мост дружбы между народами всего мира. Увековечение его памяти считаем святым долгом.

Каждая медаль имеет свой индивидуальный номер. Награждение первых обладателей почетной награды планируется в ближайшие месяцы.

Фото: Союз писателей РБ