Детский хор из Уфы выступил в Государственном Кремлёвском дворце

Участники хора под руководством Кристины Кирилловой, концертмейстер Луиза Хатымова, выступили на Гала-концерте «Время лучших» в Государственном Кремлевском дворце.

Грандиозный концерт объединил звезд российской эстрады и талантливых детей со всей страны. Вместе с Анитой Цой, Дианой Гурцкой, Пелагеей, Зарой, Сашей Поповым и другими на сцену вышли обладатели Гран-при, лауреаты и победители престижного конкурса «Время лучших».

Ребята из хора «Весенние голоса» продемонстрировали безупречное исполнение, артистизм и душевную теплоту, которая отличает лучшие детские коллективы республики.

Добавим, что в нынешнем году образцовому концертному хору «Весенние голоса» исполняется 55 лет. Выступление в Москве стало подарком к юбилею и знаком признания мастерства юных артистов.