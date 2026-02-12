0 °С
Культура
12 Февраля , 12:41

Детский хор из Уфы выступил в Государственном Кремлёвском дворце

На главной сцене страны отличились учащиеся образцового концертного хора «Весенние голоса» Уфимской детской школы искусств имени В. Н. Пегова, сообщили в школе искусств.

Уфимская детская школа искусств имени В. Н. Пегова.
Фото: Уфимская детская школа искусств имени В. Н. Пегова.

Участники хора под руководством Кристины Кирилловой, концертмейстер Луиза Хатымова, выступили на Гала-концерте «Время лучших» в Государственном Кремлевском дворце.

Грандиозный концерт объединил звезд российской эстрады и талантливых детей со всей страны. Вместе с Анитой Цой, Дианой Гурцкой, Пелагеей, Зарой, Сашей Поповым и другими на сцену вышли обладатели Гран-при, лауреаты и победители престижного конкурса «Время лучших».

Ребята из хора «Весенние голоса» продемонстрировали безупречное исполнение, артистизм и душевную теплоту, которая отличает лучшие детские коллективы республики.

Добавим, что в нынешнем году образцовому концертному хору «Весенние голоса» исполняется 55 лет. Выступление в Москве стало подарком к юбилею и знаком признания мастерства юных артистов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
