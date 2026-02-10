Оперный бас Геннадий Родионов споёт в Уфе редко исполняемые песни советских лет

В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Олега Касимова прозвучат песни Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Максима Дунаевского, Муслима Магомаева, Арно Бабаджаняна, Марка Фрадкина и других.

— Первое отделение будет наполнено прекрасными мелодиями 60-80 годов 20 века, с которыми я и мой зритель росли и взрослели, — сообщил Геннадий Родионов изданию «Аиф - Уфа». — Среди них будут и редко исполняемые и незаслуженно забытые песни.

Программа вечера обещает зрителям много сюрпризов, в частности, они узнают неизвестные факты из жизни певца.

В концерте также примут участие друзья и коллеги артиста: Айдар Галимов, Идрис Газиев, Полина Кобец, Вильдан Абраров, вокальная группа «Премьер».

Категория 12+.

Фото: сайт Башоперы.