10 Февраля , 14:43

Оперный бас Геннадий Родионов споёт в Уфе редко исполняемые песни советских лет

28 марта в ГКЗ «Башкортостан» пройдет Гала-вечер заслуженного артиста России, народного артиста РБ Геннадия Родионова, сообщает пресс-служба ГКЗ.

В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Олега Касимова прозвучат песни Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Максима Дунаевского, Муслима Магомаева, Арно Бабаджаняна, Марка Фрадкина и других.

— Первое отделение будет наполнено прекрасными мелодиями 60-80 годов 20 века,  с которыми я и мой зритель росли и взрослели, — сообщил Геннадий Родионов изданию «Аиф - Уфа». —  Среди них будут и редко исполняемые и незаслуженно забытые песни.  

Программа вечера обещает зрителям много сюрпризов, в частности, они узнают неизвестные факты из жизни певца. 

В концерте также примут участие друзья и коллеги артиста: Айдар Галимов, Идрис Газиев, Полина Кобец, Вильдан Абраров, вокальная группа «Премьер».   

Категория 12+.

Фото: сайт Башоперы.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
