В Уфе в Молодёжном театре пройдёт премьера спектакля «Проделки Майсары»

Спектакль по одному из знаковых произведений узбекской драматургии приурочен к юбилею народной артистки Республики Башкортостан Гульшат Гайсиной.

— Меня давно привлекала восточная культура — её история, колорит, музыка, архитектура. И, конечно, литература. Узбекистан для меня — особый мир: мечети Бухары, архитектура Самарканда и музыка, покоряющая с первых нот, — говорит Гульшат Гайсина.

Особое внимание в постановке уделено музыкальному решению: песни прозвучат на башкирском и узбекском языках, создавая единое художественное пространство, в котором гармонично переплетаются две культуры.

Пьеса «Проделки Майсары» была написана Хамзой Ниязи 100 лет назад, в 1926 году, но сохраняет свою актуальность и сегодня.

— Мы воспринимаем эту пьесу не как фольклорную экзотику, а как мощное современное высказывание. Майсара — это образ свободного человека, который отказывается принимать несправедливые правила игры. Смех здесь становится формой сопротивления, а интеллект — оружием. Через него раскрывается суть народа: уважение к уму, ироничное отношение к силе, внутреннее достоинство и умение смеяться над теми, кто считает себя неприкосновенным. Это не история о прошлом – это разговор о настоящем. Именно поэтому пьеса так созвучна молодому поколению, — подчеркивает режиссёр спектакля Рустем Хакимов.

Над спектаклем также работают художник-постановщик Юлия Гилязова, композитор Ришат Рахимов, балетмейстер Салима Аминова и художник по свету Денис Черепанов.

Фото: сайт НМТ РБ.