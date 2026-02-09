0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
9 Февраля , 16:40

В Уфе в Молодёжном театре пройдёт премьера спектакля «Проделки Майсары»

27, 28 февраля Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима покажет премьеру спектакля по пьесе узбекского драматурга Хамзы Хакимзаде Ниязи «Майсара мутлыҡтары» («Проделки Майсары»), сообщает минкультуры РБ.

В Уфе в Молодёжном театре пройдёт премьера спектакля «Проделки Майсары»
В Уфе в Молодёжном театре пройдёт премьера спектакля «Проделки Майсары»

Спектакль по одному из знаковых произведений узбекской драматургии приурочен к юбилею народной артистки Республики Башкортостан Гульшат Гайсиной.

— Меня давно привлекала восточная культура  её история, колорит, музыка, архитектура. И, конечно, литература. Узбекистан для меня  особый мир: мечети Бухары, архитектура Самарканда и музыка, покоряющая с первых нот,  говорит Гульшат Гайсина.

Особое внимание в постановке уделено музыкальному решению: песни прозвучат на башкирском и узбекском языках, создавая единое художественное пространство, в котором гармонично переплетаются две культуры.

Пьеса «Проделки Майсары» была написана Хамзой Ниязи 100 лет назад, в 1926 году, но сохраняет свою актуальность и сегодня.

— Мы воспринимаем эту пьесу не как фольклорную экзотику, а как мощное современное высказывание. Майсара  это образ свободного человека, который отказывается принимать несправедливые правила игры. Смех здесь становится формой сопротивления, а интеллект  оружием. Через него раскрывается суть народа: уважение к уму, ироничное отношение к силе, внутреннее достоинство и умение смеяться над теми, кто считает себя неприкосновенным. Это не история о прошлом – это разговор о настоящем. Именно поэтому пьеса так созвучна молодому поколению,  подчеркивает режиссёр спектакля Рустем Хакимов.

Над спектаклем также работают художник-постановщик Юлия Гилязова, композитор Ришат Рахимов, балетмейстер Салима Аминова и художник по свету Денис Черепанов. 

Фото: сайт НМТ РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru