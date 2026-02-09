Назаров посоветовал читать Достоевского

Сегодня, 9 февраля, исполнилось 145 лет со дня смерти Федора Достоевского. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров опубликовал в соцсетях пост, посвященный этой годовщине.

«Достоевский — классик мировой литературы и «совесть» нации, — написал глава республиканского кабмина. — Его личность неотделима от судьбы Отечества. Несмотря на сложные отношения с властью, писатель неизменно думал о служении ему. Патриотизм Федора Михайловича — глубокое, выстраданное чувство: он видел в России духовную опору человечества и верил, что она призвана к примирению противоречий и поиску высшей правды».

Назаров процитировал фразу великого писателя: «Быть русским — значит стать братом всех людей», подчеркнув, что сегодня идеи Достоевского актуальны как никогда: он учит, что любовь к Родине — это работа над собой и стремление к высшим идеалам.

«Читайте Достоевского — его слово никогда не устареет и поможет ответить на самые важные вопросы», — посоветовал премьер-министр.

Фото автора.