Национальный оркестр народных инструментов Башкирии поедет на гастроли по стране

Участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2026 году стали 238 театров и 62 национальных коллектива. Коллектив из Башкирии включен в эту программу в пятый раз.

— Отбор проходят наиболее яркие, самобытные коллективы, которые в дальнейшем представляют свое национальное искусство широкому кругу слушателей нашей многонациональной России. Для нас почетно и радостно, что пятый год подряд наш оркестр входит в эту программу. Мы еще в своем первом туре показали высокий уровень, а последующими укрепили свой успех. В частности, в прошлом году гастроли Национального оркестра народных инструментов РБ по «Золотому кольцу» российский зритель принял на «ура». Каждый раз мы выбираем все новые регионы, чтоб знакомить со своим творчеством. Это поднимает статус не только коллектива и филармонии, но и культуры и музыкального искусства Республики Башкортостан, — говорит Марина Луговая, начальник службы по организационной и концертной работе Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

Концерты этнобренда Башкортостана под управлением заслуженного артиста Республики Башкортостан Рината Мухаметзянова с 27 октября по 5 ноября пройдут в Краснодарском и Ставропольском крае, в республиках Адыгея, Калмыкия, в городе-герое Волгограде и Саратовской области.

— За четыре года участия в этой программе мы объездили Урал и Поволжье, частично Сибирь. В прошлом году выступили в городах «Золотого кольца» России. В этот раз выбрали юг нашей великой страны. Почему? Во-первых, за 25 лет существования НОНИ РБ оркестр ни разу не выезжал с концертами в те края, не считая участия в 2008 году в фестивале, который прошел в Волгограде. Во - вторых, это регионы с богатой культурой, а, значит, будет и культурный обмен. Например, в Элисте в рамках тура у нас на 3 ноября уже запланирован совместный концерт с Национальным оркестром Калмыкии. Я уверен, что мы достойно выступим и с честью представим национальный колорит Башкортостана, — отметил Ринат Мухаметзянов.

Программа под названием «Душа ветра — мелодия Урала» специально создана для того, чтобы познакомить слушателей регионов с музыкальной жемчужиной Башкортостана. Она полностью состоит из произведений композиторов республики, корифеев башкирской национальной классики, современных авторов классиков и сочинений молодых авторов, которые работают в оркестре. Народные музыкальные инструменты курай, думбыра и кыл-кубыз будут представлены в сольном исполнении в сопровождении оркестра.

Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.