9 Февраля , 10:32

Музыкальный продюсер из Башкирии получил медаль за вклад в российскую культуру

Музыкальный продюсер Мурат Абдульманов награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».  

Мурат Абдульманов родился и вырос в Уфе. В юности пошел по творческим стопам своего деда, заслуженного артиста РБ Гумера Абдульманова. Мурат Абдульманов пишет песни для артистов российской эстрады, и публика голосует за них миллионами прослушиваний на цифровых платформах.

Продюсер снял множество музыкальных видеоклипов в качестве автора сценария и режиссера и реализовал большое количество собственных музыкальных и общественных проектов.

С 2022 года Мурат Абдульманов в составе агитбригад министерства обороны при поддержке администрации президента РФ принял участие в 150 концертных мероприятиях для военнослужащих, в том числе в зоне СВО. Ранее принимал участие в организации мероприятий на Северном Кавказе и в Сирии.

Ветеран боевых действий. Награжден медалью «Генерал-майор Александр Александров» министерства обороны РФ, значком «Отличник службы» войск Национальной гвардии РФ, медалью общественной организации «Герои с нашего двора». Обладатель премии в номинации поп-видео года по версии портала «IVI».

Указ Президента Российской Федерации о присуждении Мурату Абдульманову госнаграды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность опубликован на сайте Кремля.

Фото из личного архива Мурата Абдульманова.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
