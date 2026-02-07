Три творческих коллектива Башкирии включены в российский гастрольный тур

Честь нести культурный флаг региона выпала Государственному академическому ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова, ансамблю песни и танца «Мирас» и Национальному оркестру народных инструментов. Эти коллективы, известные своим высоким мастерством и преданностью народным традициям, продемонстрируют богатство и многообразие культуры Башкортостана на сценах страны.

В этом году на участие в программе «Большие гастроли» поступили заявки от 402 театров, а в программу «Мы — Россия» — от 102 национальных коллективов. В результате тщательного отбора участниками плана на 2026 год стали 238 театров и 62 национальных коллектива.

Программа «Мы — Россия», стартовавшая по инициативе минкультуры России в 2020 году, стала значимым событием в культурной жизни страны. Впервые с советского времени она объединила гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, ансамблей и оркестров народных инструментов, а также ансамблей и театров песни и танца. Благодаря этой программе зрители получают уникальную возможность познакомиться с разнообразными концертными программами, отражающими национальные особенности хоровой и танцевальной музыки каждого региона России.

Фото: пресс-служба министерства культуры Башкирии.